Ветераны и их семьи могут получить до 500 тысяч гривен на развитие бизнеса

Украинский ветеранский фонд предоставляет микрофинансирование ветеранского бизнеса и бизнеса семей ветеранов в размере до 20 тысяч гривен, пока действует военное положение.

Проект стартовал 30 мая. Также с 27 июня по 13 июля ветераны, члены семей погибших могут получить от 500 тысяч до 3 миллионов гривен на развитие бизнеса. Об этом на брифинге рассказал начальник управления по делам ветеранов ХОВА Олег Пуль.

Олег Пуль, начальник управления по делам ветеранов ХОВА

«В настоящее время действует программа микрофинансирования бизнеса ветеранов. Это 20 тысяч грн., которые ветеран или члены семьи ветерана могут использовать для покупки товаров или оборудования для введения собственного дела. Еще один проект, объявленный буквально 27 июня, то есть неделю назад, и сейчас мы принимаем заявки. Он продлится до 13 июля. Это возможность получить на реализацию собственных проектов финансирования бизнеса от 500 тысяч до 3 млн грн. Все требования, дающие право на получение этой финансовой поддержки в рамках конкурсного отбора проектов, размещены на сайте Украинского ветеранского фонда. На наших информационных ресурсах мы обязательно тоже разместим информацию об этом, и все заинтересованные лица смогут воспользоваться».