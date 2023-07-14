Лише 30% субвенцій має Харківщина на житло для ветеранів ЗСУ та їхніх родин

Харківщина отримала субвенції для забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих на війні захисників за житло менше, ніж Одеська та Черкаська області, та лише 30% від необхідного.

Кабмін розпорядженням № 463-р затвердив розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за програмою 1511040 на виплату грошової компенсації, повідомив нардеп Олександр Бакумов.

За даними, які надали представники громадських спілок та організацій ветеранів війни, обсяг субвенції до обласного бюджету Харківської області склав всього 30% від загальної потреби для забезпечення осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих на війні захисників за житло.

«Мовою цифр: обсяг субвенції до обласного бюджету Харківської області склав 41 419,837 тис. грн., що майже втричі менше за обсягом, аніж отримав обласний бюджет Одеської області, та майже в чотири рази менше за обсяг, отриманий обласним бюджетом Черкаської області. Направив депутатське звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо збільшення обсягу субвенції до обласного бюджету Харківської області», – повідомив Бакумов.