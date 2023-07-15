Данные коллаборантов с Харьковщины, выехавших в ЕС, вносят в базу Интерпола

В базу Интерпола правоохранители отправили информацию о 25 коллаборантах-беглецов из Харьковской области.

«Спокойная жизнь в странах ЕС для наших коллаборантов подходит к концу – начали сотрудничество с Интерполом. Первыми в Украине пробуем схему, как не дать предателям и пособникам оккупантов «осесть» и спрятаться в цивилизованном мире. Да – на самом деле, не все, кто бежал от ВСУ с наших освобожденных территорий, побежали в любимые «скрап» и «русский мир», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он добавил, что некоторые предатели, убежавшие в Евросоюз, даже позиционируют себя как пострадавшие от войны.

Болвинов подчеркнул, что Нацполиция сообщает иностранным коллегам о том, что «эти люди – не «жертвы войны» или политические беженцы, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине.

«Мы уже начали, в базу отправили данные 25 таких беглецов. Поэтому отдельно обращаюсь ко всем, кто имеет правдивую информацию о коллаборантах, которые сейчас находятся в Европе. Пишите нам – сообщайте данные такого человека и страну, в которой он скрывается. А мы – сделаем свою работу. Не оставим их в покое даже заграницей», — сказал Болвинов.