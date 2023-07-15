Дані колаборантів з Харківщині, які виїхали в ЄС, вносять до бази Інтерполу

До бази Інтерполу правоохоронці відправили інформацію про 25 колаборантів-втікачів з Харківської області.

«Спокійне життя в країнах ЄС для наших колаборантів добігає кінця – розпочали співпрацю з Інтерполом. Першими в Україні випробовуємо схему, як не дати зрадникам та посібникам окупантів «осісти» та сховатися в цивілізованому світі. Так – насправді, не всі, хто тікав від ЗСУ з наших звільнених територій, побігли до улюблених «скрєп» та «руського міра», – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він додав, що деякі зрадники, які втекли до Євросоюзу, навіть позиціюють себе, як постраждалі від війни.

Болвінов наголосив, що Нацполіція повідомляє іноземним колегам про те, що «ці люди – не «жертви війни» або політичні біженці, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні.

«Ми вже почали, до бази відправили дані 25 таких втікачів. Тому окремо звертаюся до всіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі. Пишіть нам – повідомляйте дані такої людини та країну, в який вона переховується. А ми – зробимо свою роботу. Не дамо їм спокою навіть закордоном», – зазначив Болвінов.