Слідчі поліції на Харківщині 2,5 години просиділи під обстрілом (відео)
Відео на місці масованого обстрілу на Харківщині зняла слідча Вовчанського райвідділу Юлія Гончаренко. А опублікував згодом після цих подій – начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
“Юля разом з оперативним працівником дві з половиною години просиділи під масованим обстрілом. Росіяни гатили з “Градів”, мінометів та артилерії, – повідомив Болвінов. – Ця невеличка слідчо-оперативна група з двох молодих працівників виїхала на терміновий виклик в середині травня – ворог гатив зі своєї території, були влучання. На власному подвір’ї загинуло подружжя. І Юлія з колегою виїхали на місце“.
Слідчі їхали до села Стариця. Дісталися річки, міст через яку було зруйновано. Далі – лише на човні. Обстріл почався саме тоді, коли поліціянти намагалися переправитися.
“Треба було перепливати на той бік. Там на нас повинна була чекати голова сільської ради з військовими та доправити до того місця, тому що воно постійно обстрілюється. Телефони треба виключати. Ми сіли, я була в касці, в бронежилеті, взяла бланки, сіли на човен, доплили до середини мосту і почули “виходи”, що почався поруч обстріл. Ми швидко переплили, сіли під мостом”, – описала події того дня Юлія Гончаренко.
З її слів, обстріл був настільки щільним, що поліціянти не могли залишити своє укриття. При цьому надійним воно не було – адже прикриті слідчі були лише згори – залишками конструкції. Відео обстрілу Юлія знімала, щоби відправити чоловікові.
“Дві з половиною години був обстріл і чітко по нас, а ми розуміли, що це по нас, тому що осколки всі по містку, а ми під ним сиділи. Він нас врятував. Подумати встигла все – що не повернемося, будемо тут під містком сидіти. І за півтори години ставало ще ближче до нас, поруч по нас було. Думки були, що все, треба переводитися до Харкова, як чоловік казав”, – поділилася слідча.
Проте, за словами Болвінова, нікуди Юлія не перевелася. Продовжує працювати під обстрілами у Вовчанській громаді.
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“Обстріл на відео – це лише один приклад, насправді там є населені пункти, які знаходяться буквально впритул до ворожих позицій. І туди теж треба їздити та фіксувати воєнні злочини росіян. А до Стариці після того, як вщухли вибухи, Юля тоді таки доїхала. Зробила там свою роботу, швидко та якісно. Разом з військовими вивезла тіла загиблої пари. І мені вже здається, що Юлю взагалі неможливо чимось так налякати, щоби вона покинула службу або хоч перевелася в безпечніше місце, – прокоментував історію Болвінов. – Сама ж вона каже, що вже звикла: “Робота продовжується у звичайному режимі, амуніція з’явилася, бронік, каска, на звичайні виклики ми їх не вдягали, а зараз навіть на крадіжки вдягаємо, тому що небезпечно”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 11:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео на місці масованого обстрілу на Харківщині зняла слідча Вовчанського райвідділу Юлія Гончаренко. А опублікував згодом після цих подій – начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов".