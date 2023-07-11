Следователи полиции на Харьковщине 2,5 часа просидели под обстрелом (видео)

Видео на месте массированного обстрела на Харьковщине сняла следователь Волчанского райотдела Юлия Гончаренко. А опубликовал спустя время после этих событий — начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Юля вместе с оперативным работником два с половиной часа просидели под массированным обстрелом. Россияне били из «Градов», минометов и артиллерии, — сообщил Болвинов. — Эта небольшая следственно-оперативная группа из двух молодых работников выехала на срочный вызов в середине мая – враг бил со своей территории, были попадания. В собственном дворе погибли супруги. И Юлия с коллегой выехали на место».

Следователи ехали в село Старица. Добрались до реки, мост через которую был разрушен. Дальше — только на лодке. Обстрел начался как раз тогда, когда полицейские пытались переправиться.

«Надо было переплывать на другую сторону. Там нас должна была ждать председатель сельского совета с военными и доставить в то место, потому что оно постоянно обстреливается. Телефоны нужно выключать. Мы сели, я была в каске, в бронежилете, взяла бланки, сели на лодку, доплыли до середины моста и услышали «выходы», начавшийся рядом обстрел. Мы быстро переплыли, сели под мостом», — описала события того дня Юлия Гончаренко.

По ее словам, обстрел был настолько плотным, что полицейские не могли покинуть свое убежище. При этом надежным оно не было — ведь прикрыты следователи были только сверху — остатками конструкции. Видео обстрела Юлия снимала, чтобы отправить мужу.

«Два с половиной часа был обстрел — и четко по нам, а мы понимали, что это по нам, потому что осколки все по мосту, а мы под ним сидели. Он спас нас. Подумать успела все: что не вернемся, будем здесь под мостиком сидеть. И через полтора часа становилось еще ближе к нам, рядом по нам было. Мысли были, что все, надо переводиться в Харьков, как муж говорил», — поделилась следователь.

Тем не менее по словам Болвинова, никуда Юлия не перевелась. Продолжает работать под обстрелами в Волчанской громаде.

«Обстрел на видео – это лишь один пример, на самом деле там есть населенные пункты, которые находятся буквально вплотную к враждебным позициям. И туда тоже нужно ездить и фиксировать военные преступления россиян. А до Старицы после того, как стихли взрывы, Юля тогда доехала. Сделала там свою работу быстро и качественно. Вместе с военными вывезла тела погибшей пары. И мне уже кажется, что Юлю вообще невозможно чем-то так испугать, чтобы она покинула службу или хоть перевелась в более безопасное место, — прокомментировал историю Болвинов. — Сама же она говорит, что уже привыкла: «Работа продолжается в обычном режиме, амуниция появилась, броник, каска, на обычные вызовы мы их не одевали, а сейчас даже на воровство одеваем, потому что опасно».