На Харьковщине следователь работал в тылу врага, передавая данные ВСУ

Следователь полиции Игорь Харченко остался в оккупированном Волчанске, пережил допросы и угрозы, но умудрялся передавать информацию своим, а затем вырваться из города, минуя российские блокпосты.

Историю Игоря Харченко рассказал его руководитель — начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Его могли разоблачить многократно, дважды допрашивали, угрожали расправой над родителями. Полтора месяца в оккупации. А он все выдержал и нашел способ вернуться к нам, минуя большинство блокпостов. Игорю Харченко двадцать восемь, он был обычным следователем до начала вторжения. И его было нелегко уговорить о том, чтобы обнародовать его историю», — написал Болвинов в facebook.

В начале российского вторжения следователь остался в оккупированном Волчанске. Он сразу создал группу в telegram «для своих», чтобы обмениваться информацией о происходящем. А параллельно — наладил контакт с ВСУ и стал передавать всю полезную информацию, которую получал.

«Я начал передавать информацию о передвижении техники, я ездил по городу, смотрел, где есть техника, где нет, пытался фотографировать или сбрасывать метку. Приблизительное количество. Каждое утро я выезжал на велосипеде на так называемую разведку, катался по городу, смотрел, что изменилось, чем они занимаются. Если было что-то интересное, я фотографировал или как-то фиксировал. А потом ехал домой и пытался передать информацию, находил интернет и передавал», — рассказал о своей деятельности сам Игорь.

Работа в тылу врага привела к тому, что молодого следователя оккупанты вытащили из дому, завязав глаза. Для начала требовали поделиться адресами коллег, но Игорь отказался. Потом, угрожая навредить семье полицейского, ему приказывали повторить на камеру заготовленный текст. Основной смысл должен был быть: «неважно, какой здесь будет флаг, мы хотим мира», плюс похвала армии РФ. Однако Игорь Харченко умудрился провести россиян.

«С человеком, который дал мне текст, я начал вступать в полемику, объяснял, что я этого сказать не могу, потому что я гражданин Украины, и я так не считаю. Мне стали угрожать. Угрожали семье, родным. На видео меня снимал военный, а у него не было опыта допросов. Поэтому я рассказал многое, но не то, что им было нужно. И он даже не провожал меня, мы не переснимали видео, меня отпустили. Я просто пропускал те моменты, которые были пророссийскими, воды им налил, а конкретику так и не озвучил. А через неделю уехал», — объяснил следователь.

Выбираться из Волчанска Игорь Харченко решил, когда россияне начали массовый прессинг на полицейских. Их вынуждали переходить на сторону врага.

«Связи в Волчанске тогда не было, но Игорь Харченко нашел способ связаться с нами и сообщил, что готов уезжать, — вспоминает Сергей Болвинов. — Маршрут с ребятами-коллегами разрабатывали заранее. Выбрали такой путь, чтобы обойти большинство блокпостов».

Перед выездом Игорь удалил всю информацию со своего телефона, которая могла бы навести российских захватчиков на мысль, что он сотрудник полиции. Вывозили следователя знакомые — семья с ребенком. Полицейский ехал на заднем сидении рядом с дочерью друзей.

«Скорее всего, приняли старшего брата. Когда мы подъезжали на один блокпост, на второй блокпост, там были «ДНРовцы» так называемые, с перегаром, с красными лицами, и мы когда подъезжали, они проверяли документы только у водителя и пассажира впереди. На всех окнах были листы А4 с надписью «дети» заглавными буквами. Поэтому они, скорее всего, меня приняли за подростка, вместе с этой девочкой я сидел сзади», — поделился полицейский.

Игорь умудрился вывезти с оккупированной территории даже удостоверения сотрудника полиции — под стелькой в обуви. Он смог невредимым добраться на подконтрольную Украине территорию и сразу вернулся тут на службу.

«После деоккупации Волчанска поехал туда и стал заместителем начальника следствия райотдела. И теперь под постоянными атаками со стороны рф продолжает работать, расследовать военные преступления. Как сам говорит – «фиксировать обстрелы под обстрелами», — сообщил Болвинов.