Спасла ее кошка: история следователя из Купянска, которая не попала в плен РФ

Следователь из Купянского отдела полиции спаслась от российского плена, смогла выехать из оккупированного города, показала путь коллегам и даже сохранила табельное оружие и удостоверение.

Историю следователя Ольги Лихолобовой написал на своей Facebook-странице начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, 22-летняя следователь работала в полиции менее года, когда в Купянск вошли военные РФ и сразу заняли райотдел. Всем работникам был приказ выходить. Тогда вооруженные оккупанты уже объявили настоящую охоту на украинских полицейских.

Болвинов добавил, Олю тогда спасла ее кошка – девушка как раз пошла отдавать ее знакомым, когда за ней пришли военные РФ.

«Возвращаясь домой я увидела у подъезда много соседей, они подбежали ко мне и сообщили о том, что приходили пять мужчин — военнослужащих РФ — в состоянии алкогольного опьянения, и искали меня с автоматами, опрашивали касательно меня всех жильцов дома. Тогда я побежала домой к своей бабушке, была очень напугана и некоторое время находилась в растерянном состоянии», — рассказала Ольга Лихолобова.

Уже на следующий день следователь вернулась домой, потому что там оставалось ее табельное оружие и удостоверение.

«Оружие и удостоверение я спрятала в комнате, где хранились строительные материалы, потому что там проходил ремонт тогда. Подлезла наверх и спрятала все в подвесном потолке. После деоккупации Купянска я сразу вернулась домой и выяснила, что мой тайник оказался надежным», — добавила Ольга.

Скрываться у бабушки удалось недолго. И Ольга сама нашла путь бегства из оккупации. Без связи и интернета следователь организовала выезд на эвакуационном автобусе, под видом обычной беженки. Она уехала с маленькой племянницей и тетей. Свое оружие и удостоверение она спрятала так надежно, что оккупанты не смогли их найти.

Но после того военные РФ начали угрожать бабушке Ольге, собирались пытать женщину, чтобы узнать, где внучка. Единственное, что им удалось получить – это диплом следователя о высшем образовании.

«За несколько дней военные РФ в Купянске пришли ко мне домой и начали проводить обыск, срезали болгаркой бронированные двери, подперев ими стену, в квартире перевернули все вверх дном, пытаясь найти табельное оружие и служебное удостоверение. Оккупанты также приходили к моей бабушке и угрожали ей расправой, если она не расскажет, где находится ее внучка, и обещали забрать ее «на подвал». К счастью, все обошлось», – отметила Ольга.

Уже в Харькове следователь поделилась маршрутом для спасения коллег.

После деоккупации Купянска девушка вернулась в родной город. Сейчас Ольга фиксирует последствия обстрелов, работает на эксгумациях жертв россиян, ищет пропавших без вести.