За видеосъемку работы ПВО в Киеве блогерам грозит до 8 лет тюрьмы — СБУ

В СБУ заявили, что выяснили личности шести жителей столицы, которые снимали и выкладывали видео работы ПВО в городе ночью 16 мая. Также Служба безопасности заблокировала онлайн-камеры, которые «засветили» местоположение средств противовоздушной обороны.

Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки рф на Киев», — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Блогеры, которые «попались», не только сняли работу ПВО на видео, но и разместили его в сетях.

«Среди прочего фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественного ПВО. В считанные минуты эти видео «подхватили» многочисленные telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора», — подчеркнул Дехтяренко.

Представители службы безопасности уже побывали дома у блогеров, изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые использовали для распространения контента. Фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы.

Также в СБУ сообщили, что заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. Эти камеры, по имеющимся данным, находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур.

«При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга «пользователей», выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб. Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины», — заявил Дехтяренко.

Напомним, ночью 16 мая над Киевом сбили 18 российских ракет, в том числе шесть знаменитых якобы «не сбиваемых» «Кинжалов». Видео битвы в небе распространилось по соцсетям. Позже российские источники смонтировали из него видеоролик, на основании которого стали распространять фейк о якобы уничтожении системы ПВО Patriot. Американский телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что Patriot, возможно, получил повреждения, но не уничтожен. Позже координатор СНБ Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что не может подтвердить информацию о том, что система Patriot в Украине была повреждена.