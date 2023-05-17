За відеозйомку роботи ППО в Києві блогерам загрожує до 8 років в’язниці – СБУ

У СБУ заявили, що з’ясували особи шести мешканців столиці, які знімали та викладали відео роботи ППО в місті вночі 16 травня. Також Служба безпеки заблокувала онлайн-камери, які “засвітили” розташування засобів протиповітряної оборони.

“Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки рф на Київ”, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Блогери, які “попалися”, не лише зняли роботу ППО на відео, а й розмістили його в мережах.

“Серед іншого – фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео “підхопили“ численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора“, – наголосив Дехтяренко.

Представники Служби безпеки вже побували вдома у блогерів, вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували для розповсюдження контенту. Фігурантам загрожує до восьми років ув’язнення.

Також у СБУ повідомили, що заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. Ці камери, за наявними даними, перебувають на балансі кількох столичних комерційних структур.

“При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола “користувачів”, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України“, – заявив Дехтяренко.

Нагадаємо, вночі 16 травня над Києвом збили 18 російських ракет, у тому числі шість знаменитих “Кинджалів”, які нібито “не збиваються”. Відео битви в небі поширилося соцмережами. Пізніше російські джерела змонтували з нього відеоролик, на підставі якого почали розповсюджувати фейк про знищення системи ППО Patriot. Американський телеканал CNN, посилаючись на анонімні джерела, повідомив, що Patriot, можливо, зазнав пошкоджень, але не знищений. Пізніше координатор РНБ Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити інформацію про те, що система Patriot в Україні була пошкоджена.