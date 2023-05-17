Врятувала її кішка: історія слідчої з Куп’янська, яка не потрапила у полон РФ

Слідча з Куп’янського відділу поліції врятувалася від російського полону, змогла виїхати з окупованого міста, показала шлях колегам і навіть зберегла табельну зброю та посвідчення.

Історію слідчої Ольги Лихолобової написав на своїй Facebook-сторінці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, 22-річна слідча працювала у поліції менше ніж рік, коли до Куп’янська зайшли військові РФ й одразу зайняли райвідділ. Всім працівникам був наказ виходити. Та озброєні окупанти вже оголосили справжнє полювання на українських поліцейських.

Болвінов додав, Олю тоді врятувала її кішка – дівчина якраз пішла віддавати її знайомим, коли по неї прийшли військові РФ.

«Повертаючись додому я побачила біля під’їзду багато сусідів, котрі підбігли до мене та з хвилюванням повідомили про те, що приходили п’ять чоловіків – військовослужбовців РФ – в стані алкогольного сп’яніння, з автоматами, які шукали мене, опитували стосовно мене всіх мешканців будинку. Тоді я побігла додому до своєї бабусі, була дуже налякана та деякий час перебувала в розгубленому стані», – розповіла Ольга Лихолобова.

Вже наступного дня слідча повернулася до себе додому, бо там лишалася її табельна зброя та посвідчення.

«Зброю та посвідчення я сховала в кімнаті, де зберігалися будівельні матеріали, бо там відбувався ремонт тоді. Підлізла наверх і заховала все у навісній стелі. Після деокупації Куп’янська я одразу повернулася додому та з’ясувала, що моя схованка виявилася надійною», – додала Ольга.

Переховуватися у бабусі вдалося недовго. І Ольга сама знайшла шлях втечі з окупації. Без зв’язку та інтернету слідча організувала виїзд на евакуаційному автобусі, під виглядом звичайної біженки. Вона виїхала з маленькою племінницею та тіткою. Свою зброю та посвідчення вона заховала так надійно, що окупанти не змогли їх знайти.

Але після того військові РФ почали погрожувати бабусі Ольги, збиралися катувати жінку, аби дізнатися, де онучка. Єдине, що їм вдалося отримати – це диплом слідчої про вищу освіту.

«За декілька днів військові РФ в Куп’янську прийшли до мене додому та почали проводити обшук, зрізали болгаркою броньовані двері, підперши ними стіну, в квартирі перевернули усе догори дригом, намагаючись знайти табельну зброю та службове посвідчення. Окупанти також приходили до моєї бабусі та погрожували їй розправою, якщо вона не розповість де знаходиться її онучка, та обіцяли забрати її «на підвал». На щастя, все обійшлося», – зазначила Ольга.

Вже в Харкові слідча поділилася маршрутом для порятунку колег.

Після деокупації Куп’янська дівчина повернулася до рідного міста. Наразі слідча фіксує наслідки обстрілів, працює на ексгумаціях жертв росіян, шукає зниклих безвісти.