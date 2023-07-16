Из минометов враг обстрелял Одноробовку и Перовское Харьковской области
Из минометов россияне нанесли 19 ударов по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.
Сегодня в 13.40 враг произвел минометный обстрел станции Одноробовка и поселка Перовское, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
В результате 19 ударов повреждены пять частных домов и сарай, перебиты энергосети. Жертв нет.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из минометов россияне нанесли 19 ударов по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.".