Из минометов враг обстрелял Одноробовку и Перовское Харьковской области

Из минометов россияне нанесли 19 ударов по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.

Сегодня в 13.40 враг произвел минометный обстрел станции Одноробовка и поселка Перовское, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

В результате 19 ударов повреждены пять частных домов и сарай, перебиты энергосети. Жертв нет.