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Из минометов враг обстрелял Одноробовку и Перовское Харьковской области

Происшествия 17:49   16.07.2023
Оксана Якушко
Из минометов враг обстрелял Одноробовку и Перовское Харьковской области

Из минометов россияне нанесли 19 ударов по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.

Сегодня в 13.40 враг произвел минометный обстрел станции Одноробовка и поселка Перовское, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

В результате 19 ударов повреждены пять частных домов и сарай, перебиты энергосети. Жертв нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 17:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из минометов россияне нанесли 19 ударов по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает Заря-news.".