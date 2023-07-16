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Із мінометів ворог обстріляв Одноробівку та Перовське на Харківщині

Події 17:49   16.07.2023
Оксана Якушко
Із мінометів ворог обстріляв Одноробівку та Перовське на Харківщині

Із мінометів росіяни завдали 19 ударів по населених пунктах, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.

Сьогодні о 13.40 ворог здійснив мінометний обстріл станції Одноробівка та селища Перовське, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Внаслідок 19 ударів пошкоджено п’ять приватних будинків і сарай, перебиті енергомережі. Жертв немає.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 17:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із мінометів росіяни завдали 19 ударів по населених пунктах, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.".