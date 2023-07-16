Із мінометів ворог обстріляв Одноробівку та Перовське на Харківщині
Із мінометів росіяни завдали 19 ударів по населених пунктах, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.
Сьогодні о 13.40 ворог здійснив мінометний обстріл станції Одноробівка та селища Перовське, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Внаслідок 19 ударів пошкоджено п’ять приватних будинків і сарай, перебиті енергомережі. Жертв немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 17:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із мінометів росіяни завдали 19 ударів по населених пунктах, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, повідомляє Зоря-news.".