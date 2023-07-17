Удары врага по Харькову и Купянщине — информация ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила об одном пожаре, возникшем из-за ракетного удара по Харькову. Также есть разрушения в Купянском районе.

«В течение дня 16 июля спасатели ГСЧС ликвидировали последствия вражеских ракетных ударов по Основянскому району Харькова», — отметили в сводке ГСЧС.

По информации спасателей, из-за ракетных ударов произошел один пожар. Также в течение суток дважды спасатели выезжали осматривать последствия «прилетов».

«В 18:15 спасатели Купянска проводили обследование пораженной врагом территории с. Благодатовка. В результате обстрела поврежден автомобиль и частный дом. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, за сутки армия РФ нанесла по Харькову три ракетных удара. Третий — поздно вечером 16 июля пришелся вновь по Основянскому району.