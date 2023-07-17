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Удары врага по Харькову и Купянщине — информация ГСЧС

Происшествия 08:12   17.07.2023
Оксана Горун
Удары врага по Харькову и Купянщине — информация ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила об одном пожаре, возникшем из-за ракетного удара по Харькову. Также есть разрушения в Купянском районе.

«В течение дня 16 июля спасатели ГСЧС ликвидировали последствия вражеских ракетных ударов по Основянскому району Харькова», — отметили в сводке ГСЧС.

По информации спасателей, из-за ракетных ударов произошел один пожар. Также в течение суток дважды спасатели выезжали осматривать последствия «прилетов».

«В 18:15 спасатели Купянска проводили обследование пораженной врагом территории с. Благодатовка. В результате обстрела поврежден автомобиль и частный дом. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, за сутки армия РФ нанесла по Харькову три  ракетных удара. Третий — поздно вечером 16 июля пришелся вновь по Основянскому району.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила об одном пожаре, возникшем из-за ракетного удара по Харькову. Также есть разрушения в Купянском районе".