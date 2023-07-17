Удары врага по Харькову и Купянщине — информация ГСЧС
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила об одном пожаре, возникшем из-за ракетного удара по Харькову. Также есть разрушения в Купянском районе.
«В течение дня 16 июля спасатели ГСЧС ликвидировали последствия вражеских ракетных ударов по Основянскому району Харькова», — отметили в сводке ГСЧС.
По информации спасателей, из-за ракетных ударов произошел один пожар. Также в течение суток дважды спасатели выезжали осматривать последствия «прилетов».
«В 18:15 спасатели Купянска проводили обследование пораженной врагом территории с. Благодатовка. В результате обстрела поврежден автомобиль и частный дом. Жертв и пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, за сутки армия РФ нанесла по Харькову три ракетных удара. Третий — поздно вечером 16 июля пришелся вновь по Основянскому району.
Читайте также: Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура
Новости по теме:
Вы читали новость: «Удары врага по Харькову и Купянщине — информация ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила об одном пожаре, возникшем из-за ракетного удара по Харькову. Также есть разрушения в Купянском районе".