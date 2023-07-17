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Удари ворога по Харкову та Куп’янщині – інформація ДСНС

Події 08:12   17.07.2023
Оксана Горун
Удари ворога по Харкову та Куп’янщині – інформація ДСНС

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про одну пожежу, яка виникла через ракетний удар по Харкову. Також є руйнування у Куп’янському районі.

“Протягом дня 16 липня рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки ворожих ракетних ударів по Основ’янському районі Харкова”, – зазначили у зведенні ДСНС.

За інформацією рятувальників, через ракетні удари сталася одна пожежа. Також протягом доби двічі рятувальники виїжджали оглядати наслідки “прильотів”.

“О 18:15 рятувальники Куп’янська проводили обстеження враженої ворогом території с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль та приватний будинок. Жертв та постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, за добу армія РФ завдала по Харкову трьох  ракетних ударів. Третій – пізно ввечері 16 липня припав знову по Основянському району.

Читайте також:  Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про одну пожежу, яка виникла через ракетний удар по Харкову. Також є руйнування у Куп’янському районі".