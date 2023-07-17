Удари ворога по Харкову та Куп’янщині – інформація ДСНС
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про одну пожежу, яка виникла через ракетний удар по Харкову. Також є руйнування у Куп’янському районі.
“Протягом дня 16 липня рятувальники ДСНС ліквідовували наслідки ворожих ракетних ударів по Основ’янському районі Харкова”, – зазначили у зведенні ДСНС.
За інформацією рятувальників, через ракетні удари сталася одна пожежа. Також протягом доби двічі рятувальники виїжджали оглядати наслідки “прильотів”.
“О 18:15 рятувальники Куп’янська проводили обстеження враженої ворогом території с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль та приватний будинок. Жертв та постраждалих немає”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, за добу армія РФ завдала по Харкову трьох ракетних ударів. Третій – пізно ввечері 16 липня припав знову по Основянському району.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про одну пожежу, яка виникла через ракетний удар по Харкову. Також є руйнування у Куп’янському районі".