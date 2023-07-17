В Харькове россияне дважды били ракетами по одному предприятию

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ракетных ударов, которые произошли в Харькове вечером 16 июля.

«Вчера дважды Россия обстреляла промышленное предприятие в Основянском районе города Харькова. Первый удар был нанесен около 19:00. Когда работники и сотрудники ГСЧС устраняли повреждения, был нанесен второй удар. К сожалению, один человек погиб. Три человека получили ранения, состояние их пока стабильное», — сообщил начальник ХОВА.

Он отметил, что российская армия активизировала обстрелы Харьковщины. В том числе существенно страдают населенные пункты у границы на севере области.