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В Харькове россияне дважды били ракетами по одному предприятию

Происшествия 10:12   17.07.2023
Оксана Горун
В Харькове россияне дважды били ракетами по одному предприятию Фото: Вадим Беликов

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ракетных ударов, которые произошли в Харькове вечером 16 июля.

«Вчера дважды Россия обстреляла промышленное предприятие в Основянском районе города Харькова. Первый удар был нанесен около 19:00. Когда работники и сотрудники ГСЧС устраняли повреждения, был нанесен второй удар. К сожалению, один человек погиб. Три человека получили ранения, состояние их пока стабильное», — сообщил начальник ХОВА.

Он отметил, что российская армия активизировала обстрелы Харьковщины. В том числе существенно страдают населенные пункты у границы на севере области.

Читайте также: Утром обстреляли Харьковщину: есть раненый — ХОВА

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 10:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ракетных ударов, которые произошли в Харькове вечером 16 июля".