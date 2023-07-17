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У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству

Події 10:12   17.07.2023
Оксана Горун
У Харкові росіяни двічі били ракетами по одному підприємству Фото: Вадим Беликов

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці щодо ракетних ударів, що сталися у Харкові увечері 16 липня.

Вчора два рази Росія обстріляла промислове підприємство в Основ’янському районі міста Харкова. Перший удар було нанесено близько 19-ї. Коли працівники та співробітники ДСНС усували пошкодження, було нанесено другий удар. На жаль, одна людина загинула. Троє людей отримали поранення, стан їх наразі стабільний“, – повідомив начальник ХОВА.

Він зазначив, що російська армія активізувала обстріли Харківщини. У тому числі суттєво страждають населені пункти біля кордону на півночі області.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 10:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці щодо ракетних ударів, що сталися у Харкові увечері 16 липня".