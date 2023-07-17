В Харькове устраняют 11 аварий на водоводах
Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» сегодня, 17 июля, устраняют 11 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения.
В частности, в Немышлянском районе, на Салтовском шоссе, ремонтники завершают монтаж ввода в 10-этажный дом, чтобы в полной мере восстановить стабильное водоснабжение верхних этажей, которое иногда осуществляется под слабым давлением.
«Чтобы полностью устранить эту проблему, приняли решение переключить водоснабжение дома с городской сети на напорную. Сейчас завершаем прокладку 75 м трубопровода диаметром 110 мм», — сообщил начальник районной службы Павел Гладков.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» сегодня, 17 июля, устраняют 11 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения.".