В Харькове устраняют 11 аварий на водоводах

Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» сегодня, 17 июля, устраняют 11 аварийных ситуаций на трубопроводах холодного водоснабжения.

В частности, в Немышлянском районе, на Салтовском шоссе, ремонтники завершают монтаж ввода в 10-этажный дом, чтобы в полной мере восстановить стабильное водоснабжение верхних этажей, которое иногда осуществляется под слабым давлением.

«Чтобы полностью устранить эту проблему, приняли решение переключить водоснабжение дома с городской сети на напорную. Сейчас завершаем прокладку 75 м трубопровода диаметром 110 мм», — сообщил начальник районной службы Павел Гладков.