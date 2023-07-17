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У Харкові усувають 11 аварій на водоводах

Суспільство 18:12   17.07.2023
Оксана Якушко
У Харкові усувають 11 аварій на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» сьогодні, 17 липня, усувають 11 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.

Зокрема, в Немишлянському районі, на Салтівському шосе, ремонтники завершують монтаж вводу в 10-поверховий будинок, щоб повністю відновити стабільне водопостачання верхніх поверхів, яке іноді здійснюється під слабким тиском.

«Щоб повністю усунути цю проблему, вирішили перемкнути водопостачання будинку з міської мережі на напірну. Зараз завершуємо прокладання 75 м трубопроводу діаметром 110 мм», – повідомив начальник районної служби Павло Гладков.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 18:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» сьогодні, 17 липня, усувають 11 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.".