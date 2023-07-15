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«Харківводоканал» підготував до зими насосну станцію у П’ятихатках

Суспільство 17:23   15.07.2023
Вікторія Яковенко
«Харківводоканал» підготував до зими насосну станцію у П’ятихатках Фото: Харківська міськрада

КП «Харківводоканал» у межах заходів щодо підготовки об’єктів водопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період завершило роботи на насосній станції у селищі П’ятихатки, розповіли в Харківській міськраді.

Про це сьогодні, 14 липня, повідомив начальник насосних станцій та резервуарів чистої води управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв. За його словами, ця станція забезпечує водою мешканців кількох селищ у межах міста.

«Ці території зазнали численних обстрілів. Постраждали і споруди самої станції. Ремонтні роботи з усунення руйнувань ми проводили одразу, але водопостачання не припинялося навіть у періоди інтенсивних бойових дій. Вчора провели масштабну ревізію насосного та електрообладнання з заміною запірної арматури та контрольно-вимірювальної апаратури, підготували резервний запас насосних агрегатів», – зазначив Олександр Черняєв.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 17:23;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» у межах заходів щодо підготовки об’єктів водопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період завершило роботи на насосній станції у селищі П’ятихатки, розповіли в Харківській міськраді.".