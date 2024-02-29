Проблеми з водою завтра матимуть жителі одного з районів Харкова: адреси

На деяких вулицях в Індустріальному районі Харкова з 09:00 до 18:00 1 березня тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», причина – проведення ремонтних робіт на насосній станції.

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 15-33.

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