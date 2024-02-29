Проблеми з водою завтра матимуть жителі одного з районів Харкова: адреси
На деяких вулицях в Індустріальному районі Харкова з 09:00 до 18:00 1 березня тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.
Як повідомили у КП «Харківводоканал», причина – проведення ремонтних робіт на насосній станції.
За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 15-33.
Список адрес:
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, Индустриальный, насосная, район, ремонт, станция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На деяких вулицях в Індустріальному районі Харкова з 09:00 до 18:00 1 березня тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.".