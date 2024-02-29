Live
  • Чт 29.02.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.21
  • EUR 41.3

Проблеми з водою завтра матимуть жителі одного з районів Харкова: адреси

Суспільство 13:40   29.02.2024
Вікторія Яковенко
Проблеми з водою завтра матимуть жителі одного з районів Харкова: адреси

На деяких вулицях в Індустріальному районі Харкова з 09:00 до 18:00 1 березня тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», причина – проведення ремонтних робіт на насосній станції.

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном: 15-33.

Список адрес:

Читайте також: Знищену обстрілом котельню в Харкові повністю відновили (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 29 лютого: спіймали навідницю, смертельна пожежа
Головні новини Харкова 29 лютого: спіймали навідницю, смертельна пожежа
29.02.2024, 14:18
На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото)
На надувному матраці харків’янин хотів втекти до Молдови: його піймали (фото)
29.02.2024, 14:14
Проблеми з водою завтра матимуть жителі одного з районів Харкова: адреси
Проблеми з водою завтра матимуть жителі одного з районів Харкова: адреси
29.02.2024, 13:40
Понад 50 тис. грн «заробив» харків’янин на продажі неіснуючих газових котлів
Понад 50 тис. грн «заробив» харків’янин на продажі неіснуючих газових котлів
29.02.2024, 13:18
У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн
У Харкові з батька, який не платив аліменти на дитину, стягнули 160 тис. грн
29.02.2024, 12:51
Як може змінитися ситуація під Куп’янськом з настанням весни – думка Євлаша
Як може змінитися ситуація під Куп’янськом з настанням весни – думка Євлаша
29.02.2024, 12:11

Новини за темою:

10:41
Французи повертають подачу води на Харківщині (фото)
16:56
Витік палива у Харкові: перевірили воду з джерел поблизу місця трагедії
17:34
Харків’янка лишила 2-річну доньку одну на 3 дні у квартирі і пішла до коханця
18:40
Витік палива: жителів Немишлі закликали не пити воду з джерел і свердловин
15:05
Паливо у річках: у Харкові – перевірки якості води, ХОВА обстежить нафтобази


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Проблеми з водою завтра матимуть жителі одного з районів Харкова: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На деяких вулицях в Індустріальному районі Харкова з 09:00 до 18:00 1 березня тимчасово подаватимуть воду зі зниженим тиском.".