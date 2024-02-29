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Проблемы с водой завтра будут у жителей одного из районов Харькова: адреса

Общество 13:40   29.02.2024
Виктория Яковенко
Проблемы с водой завтра будут у жителей одного из районов Харькова: адреса Фото: КП «Харьковводоканал»

На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 09:00 до 18:00 1 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», причина – проведение ремонтных работ на насосной станции.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 15-33.

Список адресов:

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 09:00 до 18:00 1 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.".