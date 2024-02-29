Проблемы с водой завтра будут у жителей одного из районов Харькова: адреса
Фото: КП «Харьковводоканал»
На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 09:00 до 18:00 1 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», причина – проведение ремонтных работ на насосной станции.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 15-33.
Список адресов:
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, Индустриальный, насосная, район, ремонт, станция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На некоторых улицах в Индустриальном районе Харькова с 09:00 до 18:00 1 марта будут временно подавать воду с пониженным давлением.".