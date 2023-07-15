«Харьковводоканал» подготовил к зиме насосную станцию в Пятихатках

КП «Харьковводоканал» в рамках мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период завершило работы на насосной станции в поселке Пятихатки, рассказали в Харьковском горсовете.

Об этом сообщил начальник насосных станций и резервуаров чистой воды управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжения» Александр Черняев. По его словам, эта станция снабжает водой жителей нескольких поселков в черте города.

«Эти территории подверглись многочисленным обстрелам. Пострадали и постройки самой станции. Ремонтные работы по устранению разрушений мы проводили сразу, но водоснабжение не прекращалось даже в период интенсивных боевых действий. Вчера провели масштабную ревизию насосного и электрооборудования с заменой запорной арматуры и контрольно-измерительной аппаратуры, подготовили резервный запас насосных агрегатов», – отметил Александр Черняев.

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