«Харьковводоканал» подготовил к зиме насосную станцию в Пятихатках
КП «Харьковводоканал» в рамках мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период завершило работы на насосной станции в поселке Пятихатки, рассказали в Харьковском горсовете.
Об этом сообщил начальник насосных станций и резервуаров чистой воды управления артезианского водопровода и насосных станций комплекса «Харьковводоснабжения» Александр Черняев. По его словам, эта станция снабжает водой жителей нескольких поселков в черте города.
«Эти территории подверглись многочисленным обстрелам. Пострадали и постройки самой станции. Ремонтные работы по устранению разрушений мы проводили сразу, но водоснабжение не прекращалось даже в период интенсивных боевых действий. Вчера провели масштабную ревизию насосного и электрооборудования с заменой запорной арматуры и контрольно-измерительной аппаратуры, подготовили резервный запас насосных агрегатов», – отметил Александр Черняев.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 17:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» в рамках мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период завершило работы на насосной станции в поселке Пятихатки, рассказали в Харьковском горсовете.".