Без воды в четверг останутся Пятихатки и населенные пункты под Харьковом

Из-за планово-предупредительных работ на насосной станции 13 июля воду отключат в нескольких поселках под Харьковом.

Эти работы проводятся для подготовки сооружений водоснабжения в осенне-зимний период, предупредили в КП «Харьковводоканал».

С 08:00 до 20:00 в четверг будет прекращено водоснабжение:

— в поселке Пятихатки;

— поселки Лесное;

— поселки Родичи;

— поселки Флоринка;

— территории гольф-клуба.