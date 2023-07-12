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Без воды в четверг останутся Пятихатки и населенные пункты под Харьковом

Общество 11:05   12.07.2023
Виктория Яковенко
Без воды в четверг останутся Пятихатки и населенные пункты под Харьковом

Из-за планово-предупредительных работ на насосной станции 13 июля воду отключат в нескольких поселках под Харьковом.

Эти работы проводятся для подготовки сооружений водоснабжения в осенне-зимний период, предупредили в КП «Харьковводоканал».

С 08:00 до 20:00 в четверг будет прекращено водоснабжение:

— в поселке Пятихатки;
— поселки Лесное;
— поселки Родичи;
— поселки Флоринка;
— территории гольф-клуба.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за планово-предупредительных работ на насосной станции 13 июля воду отключат в нескольких поселках под Харьковом.".