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Без води у четвер залишаться П’ятихатки та населені пункти під Харковом

Суспільство 11:05   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Без води у четвер залишаться П’ятихатки та населені пункти під Харковом

Через планово-попереджувальні роботи на насосній станції 13 липня воду відключать у декількох селищах під Харковом.

Ці роботи проводять для підготовки споруд водопостачання в осінньо-зимовий період, попередили у КП «Харківводоканал».

З 08:00 до 20:00 у четвер буде припинено водопостачання:

– у селищі П’ятихатки;

– селищі Лісне;

– селищі Родичі;

– селищі Флоринка;

– території гольф-клубу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через планово-попереджувальні роботи на насосній станції 13 липня воду відключать у декількох селищах під Харковом.".