Без води у четвер залишаться П’ятихатки та населені пункти під Харковом
Через планово-попереджувальні роботи на насосній станції 13 липня воду відключать у декількох селищах під Харковом.
Ці роботи проводять для підготовки споруд водопостачання в осінньо-зимовий період, попередили у КП «Харківводоканал».
З 08:00 до 20:00 у четвер буде припинено водопостачання:
– у селищі П’ятихатки;
– селищі Лісне;
– селищі Родичі;
– селищі Флоринка;
– території гольф-клубу.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через планово-попереджувальні роботи на насосній станції 13 липня воду відключать у декількох селищах під Харковом.".