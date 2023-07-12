Без води у четвер залишаться П’ятихатки та населені пункти під Харковом

Через планово-попереджувальні роботи на насосній станції 13 липня воду відключать у декількох селищах під Харковом.

Ці роботи проводять для підготовки споруд водопостачання в осінньо-зимовий період, попередили у КП «Харківводоканал».

З 08:00 до 20:00 у четвер буде припинено водопостачання:

– у селищі П’ятихатки;

– селищі Лісне;

– селищі Родичі;

– селищі Флоринка;

– території гольф-клубу.