За неделю на Харьковщине утонули пять человек — ГСЧС (видео)
С 10 по 17 июля 2023 года в Харьковской области на водных объектах погибли пять человек.
Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
13 июля спасатели дважды выезжали, чтобы вытащить тела погибших на водоемах – на реку Северский Донец вблизи села Таганка. Там погиб мужчина 57-го года рождения.
И другой случай — вблизи села Студенок Изюмского района. Пока данные выясняются, добавил Василенко, потому что тело разложилось полностью. Поэтому выяснить даже мужчина это или женщина сейчас – невозможно.
«И 16 июля на водоемах Харьковщины были обнаружены тела трех человек. В поселке Безлюдовка в искусственном водоеме в 10-15 м от берега местными жителями обнаружен утопленник. Спасатели изъяли тело погибшего из воды и передали правоохранителям. Предварительно это 40-летний мужчина. Также произошел случай утопления в селе Донец Слобожанской громады. Там погиб мужчина 57-го года рождения. И в селе Протопоповка Балаклейской громады», — рассказал Василенко.
В общем с начала года на водных объектах обнаружили тела 41 погибшего, в том числе одного ребенка.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 15:14;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 по 17 июля 2023 года в Харьковской области на водных объектах погибли пять человек.".