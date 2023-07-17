За неделю на Харьковщине утонули пять человек — ГСЧС (видео)

С 10 по 17 июля 2023 года в Харьковской области на водных объектах погибли пять человек.

Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

13 июля спасатели дважды выезжали, чтобы вытащить тела погибших на водоемах – на реку Северский Донец вблизи села Таганка. Там погиб мужчина 57-го года рождения.

И другой случай — вблизи села Студенок Изюмского района. Пока данные выясняются, добавил Василенко, потому что тело разложилось полностью. Поэтому выяснить даже мужчина это или женщина сейчас – невозможно.

«И 16 июля на водоемах Харьковщины были обнаружены тела трех человек. В поселке Безлюдовка в искусственном водоеме в 10-15 м от берега местными жителями обнаружен утопленник. Спасатели изъяли тело погибшего из воды и передали правоохранителям. Предварительно это 40-летний мужчина. Также произошел случай утопления в селе Донец Слобожанской громады. Там погиб мужчина 57-го года рождения. И в селе Протопоповка Балаклейской громады», — рассказал Василенко.

В общем с начала года на водных объектах обнаружили тела 41 погибшего, в том числе одного ребенка.

Читайте также: 4 человека пострадали от подрыва на вражеских минах за неделю на Харьковщине