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За тиждень на Харківщині потонули п’ятеро людей – ДСНС (відео)

Репортаж 15:14   17.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
За тиждень на Харківщині потонули п’ятеро людей – ДСНС (відео)

З 10 по 17 липня 2023 року у Харківській області на водних об’єктах загинули п’ятеро людей.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

13 липня рятувальники двічі виїжджали, щоб витягти тіла загиблих на водоймах – на річку Сіверський Донець поблизу села Таганка. Там загинув чоловік 57-го року народження.

Та інший випадок  – поблизу села Студенок Ізюмського району. Наразі дані з’ясовуються, додав Василенко, бо тіло розклалося повністю. Тому з’ясувати навіть чоловік це чи жінка зараз – неможливо.

«І 16 липня на водоймах Харківщини було виявлено тіла трьох осіб. В селищі Безлюдівка в штучній водоймі за 10-15 м від берега місцевими мешканці виявили потопельника. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям. Попередньо, це 40-річний чоловік. Також стався випадок утоплення в селі Донець Слобожанської громади. Там загинув чоловік 57-го року народження. Та у селі Протопопівка Балаклійської громади», – розповів Василенко.

Загалом з початку року на водних об’єктах виявили тіла 41 загиблого, в тому числі однієї дитини.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 по 17 липня 2023 року у Харківській області на водних об’єктах загинули п’ятеро людей.".