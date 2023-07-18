Отступили с потерями — Синегубов об атаке РФ под Купянском
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки армии РФ в районе Лимана Первого Купянского района, а также — о вражеских обстрелах за сутки.
«На линии столкновения враг пытался идти в наступление в районе западнее Лимана Первого, но получил отпор наших защитников и отступил с потерями», — написал Синегубов в telegram.
На том же направлении российские террористы ударили из РСЗО по Купянску. В результате повреждено предприятие и два частных дома.
«Двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения и не нуждались в госпитализации», — отметил Синегубов.
Под обстрелами за сутки были приграничные и прифронтовые населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
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«В частности, под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Волчанск, Караическое, Бударки, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие», — проинформировал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки армии РФ в районе Лимана Первого Купянского района, а также — о вражеских обстрелах за сутки".