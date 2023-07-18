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Відступили зі втратами – Синєгубов про атаку РФ під Куп’янськом

Події 08:34   18.07.2023
Оксана Горун
Відступили зі втратами – Синєгубов про атаку РФ під Куп’янськом

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки армії РФ в районі Лимана Першого Куп’янського району, а також про ворожі обстріли за добу.

“На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі західніше Лиману Першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив із втратами.”, – написав Синєгубов у телеграмі.

На тому ж напрямку російські терористи вдарили з РСЗВ по Куп’янську. У результаті пошкоджено підприємство та два приватні будинки.

“Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації”, – зазначив Синєгубов.

Під обстрілами за добу були прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

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“Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші”, – поінформував начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки армії РФ в районі Лимана Першого Куп’янського району, а також про ворожі обстріли за добу".