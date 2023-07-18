Відступили зі втратами – Синєгубов про атаку РФ під Куп’янськом

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки атаки армії РФ в районі Лимана Першого Куп’янського району, а також про ворожі обстріли за добу.

“На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі західніше Лиману Першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив із втратами.”, – написав Синєгубов у телеграмі.

На тому ж напрямку російські терористи вдарили з РСЗВ по Куп’янську. У результаті пошкоджено підприємство та два приватні будинки.

“Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації”, – зазначив Синєгубов.

Під обстрілами за добу були прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

“Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші”, – поінформував начальник ХОВА.