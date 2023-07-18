Пьяная харьковчанка уснула на остановке, оставив годовалую дочь без присмотра
36-летняя женщина с признаками сильного алкогольного опьянения уснула на скамейке на остановке общественного транспорта по улице Героев Сталинграда в Харькове. Ее годовалая дочь, которая была рядом в коляске, осталась без присмотра.
Такое сообщение получили правоохранители и выехали на место. У женщины временно забрали девочку — медики отвезли ее в детскую больницу, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 184 КУоАП. Также установлено, что нарушительница ранее уже была лишена родительских прав в отношении старшего ребенка», — рассказали правоохранители.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "36-летняя женщина с признаками сильного алкогольного опьянения уснула на скамейке на остановке общественного транспорта по улице Героев Сталинграда в Харькове. Ее годовалая дочь, которая была рядом в коляске, осталась без присмотра.".