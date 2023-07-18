Live
  • Вівторок 18.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

П’яна харків’янка заснула на зупинці, залишивши однорічну доньку без нагляду

Суспільство 21:19   18.07.2023
Олена Нагорна
П’яна харків’янка заснула на зупинці, залишивши однорічну доньку без нагляду

36-річна жінка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння заснула на лавці на зупинці громадського транспорту на вулиці Героїв Сталінграда у Харкові. Її однорічна дочка, яка була поряд у колясці, залишилася без нагляду.

Таке повідомлення отримали правоохоронці та виїхали на місце. У жінки тимчасово забрали дівчинку – медики відвезли її до дитячої лікарні, інформує ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Щодо жінки складений адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП. Також встановлено, що порушниця раніше вже була позбавлена батьківських прав щодо старшої дитини”, – розповіли правоохоронці.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Читайте також: У Харкові знайшли клуб, де влаштовували закриті вечірки для підлітків (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Пенсіонер загинув, його дружину поранено: поліція показала відео з Дворічної
Пенсіонер загинув, його дружину поранено: поліція показала відео з Дворічної
18.07.2023
У середу і четвер три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому
У середу і четвер три трамваї в Харкові ходитимуть по-іншому
18.07.2023
єВідновлення: жителям Харківщини вже виплатили 9 млн грн на ремонти
єВідновлення: жителям Харківщини вже виплатили 9 млн грн на ремонти
18.07.2023
П’яна харків’янка заснула на зупинці, залишивши однорічну доньку без нагляду
П’яна харків’янка заснула на зупинці, залишивши однорічну доньку без нагляду
18.07.2023
У Безлюдівці потрапив у ДТП пасажирський автобус: є постраждалий (фото)
У Безлюдівці потрапив у ДТП пасажирський автобус: є постраждалий (фото)
18.07.2023
Понад 2 тисячі мирних жителів Харківщини загинули внаслідок війни – Фільчаков
Понад 2 тисячі мирних жителів Харківщини загинули внаслідок війни – Фільчаков
18.07.2023

Новини за темою:

21:01
Понад 2 тисячі мирних жителів Харківщини загинули внаслідок війни – Фільчаков
20:26
У Безлюдівці потрапив у ДТП пасажирський автобус: є постраждалий (фото)
20:12
Пенсіонер загинув, його дружину поранено: поліція показала відео з Дворічної
19:57
єВідновлення: жителям Харківщини вже виплатили 9 млн грн на ремонти
19:37
Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний – Маляр

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «П’яна харків’янка заснула на зупинці, залишивши однорічну доньку без нагляду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 21:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річна жінка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння заснула на лавці на зупинці громадського транспорту на вулиці Героїв Сталінграда у Харкові. Її однорічна дочка, яка була поряд у колясці, залишилася без нагляду.".