П’яна харків’янка заснула на зупинці, залишивши однорічну доньку без нагляду
36-річна жінка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння заснула на лавці на зупинці громадського транспорту на вулиці Героїв Сталінграда у Харкові. Її однорічна дочка, яка була поряд у колясці, залишилася без нагляду.
Таке повідомлення отримали правоохоронці та виїхали на місце. У жінки тимчасово забрали дівчинку – медики відвезли її до дитячої лікарні, інформує ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Щодо жінки складений адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП. Також встановлено, що порушниця раніше вже була позбавлена батьківських прав щодо старшої дитини”, – розповіли правоохоронці.
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 21:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річна жінка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння заснула на лавці на зупинці громадського транспорту на вулиці Героїв Сталінграда у Харкові. Її однорічна дочка, яка була поряд у колясці, залишилася без нагляду.".