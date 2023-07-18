П’яна харків’янка заснула на зупинці, залишивши однорічну доньку без нагляду

36-річна жінка з ознаками сильного алкогольного сп’яніння заснула на лавці на зупинці громадського транспорту на вулиці Героїв Сталінграда у Харкові. Її однорічна дочка, яка була поряд у колясці, залишилася без нагляду.

Таке повідомлення отримали правоохоронці та виїхали на місце. У жінки тимчасово забрали дівчинку – медики відвезли її до дитячої лікарні, інформує ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Щодо жінки складений адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП. Також встановлено, що порушниця раніше вже була позбавлена батьківських прав щодо старшої дитини”, – розповіли правоохоронці.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області