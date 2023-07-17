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У Харкові знайшли клуб, де влаштовували закриті вечірки для підлітків (фото)

Суспільство 15:43   17.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові знайшли клуб, де влаштовували закриті вечірки для підлітків (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Шевченківському районі Харкова поліцейські виявили клуб, що влаштовував закриті вечірки для підлітків із сигаретами та алкоголем.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Цей клуб правоохоронці знайшли під час рейду з перевірки кафе, барів й нічних закладів.

«Щодо особи, яка здійснювала продаж, поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП», – зазначили правоохоронці.

Також до адміністративної відповідальності притягнули й батьків неповнолітніх за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі Харкова поліцейські виявили клуб, що влаштовував закриті вечірки для підлітків із сигаретами та алкоголем.".