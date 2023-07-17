У Харкові знайшли клуб, де влаштовували закриті вечірки для підлітків (фото)
У Шевченківському районі Харкова поліцейські виявили клуб, що влаштовував закриті вечірки для підлітків із сигаретами та алкоголем.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Цей клуб правоохоронці знайшли під час рейду з перевірки кафе, барів й нічних закладів.
«Щодо особи, яка здійснювала продаж, поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП», – зазначили правоохоронці.
Також до адміністративної відповідальності притягнули й батьків неповнолітніх за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.
Читайте також: У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові знайшли клуб, де влаштовували закриті вечірки для підлітків (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі Харкова поліцейські виявили клуб, що влаштовував закриті вечірки для підлітків із сигаретами та алкоголем.".