У Харкові знайшли клуб, де влаштовували закриті вечірки для підлітків (фото)

У Шевченківському районі Харкова поліцейські виявили клуб, що влаштовував закриті вечірки для підлітків із сигаретами та алкоголем.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. Цей клуб правоохоронці знайшли під час рейду з перевірки кафе, барів й нічних закладів.

«Щодо особи, яка здійснювала продаж, поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП», – зазначили правоохоронці.

Також до адміністративної відповідальності притягнули й батьків неповнолітніх за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.