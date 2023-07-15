У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня

Поліцейські виявили розважальний заклад у Харкові, який працював у комендантську годину.

14 липня правоохоронці провели рейд по нічним клубам, ресторанам, кафе та барам, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. На території Основʼянського району правоохоронці виявили розважальний заклад, який працював у нічний час та де продавали алкогольні напої без ліцензії.

«Поліцейські склали щодо власниці протокол за порушення порядку провадження господарської діяльності та вилучили понад 150 пляшок алкогольних напоїв, пива, упаковок табаку для кальяну», – додали правоохоронці.

Крім цього, у закладі поліцейські побачили неповнолітню, яка вживала алкоголь. Стосовно батьків 17-річної дівчинки склали протокол за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Також поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності її 21-річну подругу за доведення неповнолітньої до стану сп’яніння.