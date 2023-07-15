В Харькове в клубе, работавшем в комендатский час, отдыхала 17-летняя девушка

Полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, которое работало в комендантский час.

14 июля правоохранители провели рейд по ночным клубам, ресторанам, кафе и барам, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. На территории Основянского района правоохранители обнаружили развлекательное заведение, которое работало в ночное время и где продавали алкоголь без лицензии.

«Полицейские составили в отношении владелицы протокол за нарушение порядка производства хозяйственной деятельности и изъяли более 150 бутылок алкогольных напитков, пива, упаковок табака для кальяна», — добавили правоохранители.

Кроме этого, в заведении полицейские увидели несовершеннолетнюю, которая употребляла алкоголь. Относительно родителей 17-летней девочки составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские привлекли к административной ответственности ее 21-летнюю подругу за доведение несовершеннолетней до состояния опьянения.