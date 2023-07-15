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В Харькове в клубе, работавшем в комендатский час, отдыхала 17-летняя девушка

Общество 10:53   15.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове в клубе, работавшем в комендатский час, отдыхала 17-летняя девушка Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, которое работало в комендантский час.

14 июля правоохранители провели рейд по ночным клубам, ресторанам, кафе и барам, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. На территории Основянского района правоохранители обнаружили развлекательное заведение, которое работало в ночное время и где продавали алкоголь без лицензии.

«Полицейские составили в отношении владелицы протокол за нарушение порядка производства хозяйственной деятельности и изъяли более 150 бутылок алкогольных напитков, пива, упаковок табака для кальяна», — добавили правоохранители.

Кроме этого, в заведении полицейские увидели несовершеннолетнюю, которая употребляла алкоголь. Относительно родителей 17-летней девочки составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские привлекли к административной ответственности ее 21-летнюю подругу за доведение несовершеннолетней до состояния опьянения.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 10:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские обнаружили развлекательное заведение в Харькове, которое работало в комендантский час.".