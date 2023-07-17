В Харькове нашли клуб, где устраивали закрытые вечеринки для подростков (фото)

В Шевченковском районе Харькова полицейские обнаружили клуб, где проходили закрытые вечеринки для подростков с сигаретами и алкоголем.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Этот клуб правоохранители нашли во время рейда по проверке кафе, баров и ночных заведений.

«На человека, который осуществлял продажу, полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания) КУпАП», — отметили правоохранители.

Также к административной ответственности привлекли и родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.