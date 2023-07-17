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В Харькове нашли клуб, где устраивали закрытые вечеринки для подростков (фото)

Общество 15:43   17.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове нашли клуб, где устраивали закрытые вечеринки для подростков (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Шевченковском районе Харькова полицейские обнаружили клуб, где проходили закрытые вечеринки для подростков с сигаретами и алкоголем.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Этот клуб правоохранители нашли во время рейда по проверке кафе, баров и ночных заведений.

«На человека, который осуществлял продажу, полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания) КУпАП», — отметили правоохранители.

Также к административной ответственности привлекли и родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе Харькова полицейские обнаружили клуб, где проходили закрытые вечеринки для подростков с сигаретами и алкоголем.".