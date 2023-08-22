В Харькове нашли ночной клуб, где отдыхали и пьянствовали подростки (видео)

В Шевченковском районе в ночном клубе правоохранители поймали 6 подростков от 16 до 17 лет, которые распивали алкогольные напитки.

На них составили протоколы по ч.1 ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУпАП. Еще 4 протокола составили по ст. 175-1 КУпАП на курящих несовершеннолетних, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

За продажу алкоголя людям, не достигшим 18 лет, привлекли к ответственности и двух барменов по ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания) КУпАП.

«Также в развлекательном заведении находилось около 40 детей без сопровождения родителей. Также работники ювенальной превенции составили 4 протокола на родителей несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — добавили полицейские.