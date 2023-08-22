У Харкові знайшли нічний клуб, де відпочивали і пиячили підлітки (фото, відео)

У Шевченківському районі в нічному клубі правоохоронці піймали 6 підлітків віком від 16 до 17 років, які розпивали алкогольні напої.

Щодо них складені протоколи за ч.1 ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП. Ще 4 протоколи склали за ст. 175-1 КУпАП на неповнолітніх, які курили, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За продаж алкоголю особам, які не досягли 18 років, притягнули до відповідальності й двох барменів за ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП.

«Також у розважальному закладі знаходилось приблизно 40 дітей без супроводу батьків. Також працівники ювенальної превенції склали 4 протоколи на батьків неповнолітніх за неналежне виконання обовʼязків щодо виховання дітей», – додали поліцейські.