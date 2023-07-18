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В Харьковской области ищут женщину, которая уже неоднократно пропадала

Общество 11:59   18.07.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области ищут женщину, которая уже неоднократно пропадала Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция разыскивает жительницу Золочева 1979 года рождения Зою Корсакову.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 июля женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

«Состоит на учете у психиатра. Раньше неоднократно пропадала», — отметили в полиции.

Ее приметы: рост 175-177 см, худощавого телосложения, длинные рыжие волосы, глаза голубые. Была одета в коричневое пальто. Телефона нет. Конфликтов не было.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей или видел ее, позвонить в ОП №2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 098348485, (05764)51433 или 102.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает жительницу Золочева 1979 года рождения Зою Корсакову.".