В Харьковской области ищут женщину, которая уже неоднократно пропадала
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция разыскивает жительницу Золочева 1979 года рождения Зою Корсакову.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 16 июля женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.
«Состоит на учете у психиатра. Раньше неоднократно пропадала», — отметили в полиции.
Ее приметы: рост 175-177 см, худощавого телосложения, длинные рыжие волосы, глаза голубые. Была одета в коричневое пальто. Телефона нет. Конфликтов не было.
Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей или видел ее, позвонить в ОП №2 Богодуховского РПП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 098348485, (05764)51433 или 102.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция разыскивает жительницу Золочева 1979 года рождения Зою Корсакову.".