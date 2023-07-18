У Харківській області шукають жінку, яка вже неодноразово зникала
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція розшукує мешканку Золочева 1979 року народження Зою Корсакову.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 16 липня жінка пішла з дому та досі не повернулась.
«Перебуває на обліку у психіатра. Раніше неодноразово зникала», – зазначили у поліції.
Її прикмети: зріст 175-177 см, худорлявої статури, довге руде волосся, очі блакитні. Була одягнута в коричневе пальто. Телефону немає. Конфліктів не було.
Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місцеперебування зниклої, або бачив її, зателефонувати до ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за телефонами: 098348485, (05764)51433 або 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує мешканку Золочева 1979 року народження Зою Корсакову.".