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У Харківській області шукають жінку, яка вже неодноразово зникала

Суспільство 11:59   18.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області шукають жінку, яка вже неодноразово зникала Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція розшукує мешканку Золочева 1979 року народження Зою Корсакову.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 16 липня жінка пішла з дому та досі не повернулась.

«Перебуває на обліку у психіатра. Раніше неодноразово зникала», – зазначили у поліції.

Її прикмети: зріст 175-177 см, худорлявої статури, довге руде волосся, очі блакитні. Була одягнута в коричневе пальто. Телефону немає. Конфліктів не було.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією стосовно місцеперебування зниклої, або бачив її, зателефонувати до ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за телефонами: 098348485, (05764)51433 або 102.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція розшукує мешканку Золочева 1979 року народження Зою Корсакову.".