Армия РФ в течение дня била по Волчанску из артиллерии: произошел пожар (фото)

19 июля в течение дня враг интенсивно обстреливал из артиллерии город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате одного из ударов в 14:55 загорелось частное домовладение.

Общая площадь возгорания в частном доме и пристройке к нему составила около 200 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарные из Волчанска и поселка Вильча потушили огонь в 17:30. Жертв и пострадавших не было.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Ранее в облуправлении ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района.