Армия РФ в течение дня била по Волчанску из артиллерии: произошел пожар (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
19 июля в течение дня враг интенсивно обстреливал из артиллерии город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате одного из ударов в 14:55 загорелось частное домовладение.
Общая площадь возгорания в частном доме и пристройке к нему составила около 200 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожарные из Волчанска и поселка Вильча потушили огонь в 17:30. Жертв и пострадавших не было.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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Ранее в облуправлении ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля в течение дня враг интенсивно обстреливал из артиллерии город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате одного из ударов в 14:55 загорелось частное домовладение.".