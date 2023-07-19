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Армия РФ в течение дня била по Волчанску из артиллерии: произошел пожар (фото)

Происшествия 19:05   19.07.2023
Елена Нагорная
Армия РФ в течение дня била по Волчанску из артиллерии: произошел пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

19 июля в течение дня враг интенсивно обстреливал из артиллерии город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате одного из ударов в 14:55 загорелось частное домовладение.

Общая площадь возгорания в частном доме и пристройке к нему составила около 200 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожарные из Волчанска и поселка Вильча потушили огонь в 17:30. Жертв и пострадавших не было.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Ранее в облуправлении ГСЧС сообщили, что днем армия РФ в очередной раз обстреляла частный сектор в селе Петропавловка Купянского района.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 19:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля в течение дня враг интенсивно обстреливал из артиллерии город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате одного из ударов в 14:55 загорелось частное домовладение.".