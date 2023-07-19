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Армія РФ протягом дня била по Вовчанську з артилерії: сталася пожежа (фото)

Події 19:05   19.07.2023
Олена Нагорна
Армія РФ протягом дня била по Вовчанську з артилерії: сталася пожежа (фото)

19 липня протягом дня ворог інтенсивно обстрілював з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок одного з ударів о 14:55 спалахнуло приватне домоволодіння.

Загальна площа загоряння у приватному домі та прибудові до нього становила близько 200 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежники з Вовчанська та селища Вільча загасили вогонь о 17:30. Жертв та постраждалих не було.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Раніше в облуправлінні ДСНС повідомили, що вдень армія РФ вкотре обстріляла приватний сектор у селі Петропавлівка Куп’янського району.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 19:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 липня протягом дня ворог інтенсивно обстрілював з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок одного з ударів о 14:55 спалахнуло приватне домоволодіння.".