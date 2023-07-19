Армія РФ протягом дня била по Вовчанську з артилерії: сталася пожежа (фото)

19 липня протягом дня ворог інтенсивно обстрілював з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок одного з ударів о 14:55 спалахнуло приватне домоволодіння.

Загальна площа загоряння у приватному домі та прибудові до нього становила близько 200 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежники з Вовчанська та селища Вільча загасили вогонь о 17:30. Жертв та постраждалих не було.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Раніше в облуправлінні ДСНС повідомили, що вдень армія РФ вкотре обстріляла приватний сектор у селі Петропавлівка Куп’янського району.