Армія РФ протягом дня била по Вовчанську з артилерії: сталася пожежа (фото)
19 липня протягом дня ворог інтенсивно обстрілював з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок одного з ударів о 14:55 спалахнуло приватне домоволодіння.
Загальна площа загоряння у приватному домі та прибудові до нього становила близько 200 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежники з Вовчанська та селища Вільча загасили вогонь о 17:30. Жертв та постраждалих не було.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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Раніше в облуправлінні ДСНС повідомили, що вдень армія РФ вкотре обстріляла приватний сектор у селі Петропавлівка Куп’янського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 19:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 липня протягом дня ворог інтенсивно обстрілював з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок одного з ударів о 14:55 спалахнуло приватне домоволодіння.".