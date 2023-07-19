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ISW: силы РФ вряд ли пойдут в прорыв на границе Харьковщины и Луганщины

Мир 13:24   19.07.2023
Оксана Горун
ISW: силы РФ вряд ли пойдут в прорыв на границе Харьковщины и Луганщины Иллюстрация: карта ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW), в отличие от многих украинских военных обозревателей, считают, что собранные на Купянском направлении регулярные войска оккупантов сильно деградировали.

При этом в ISW отмечают: армия РФ действительно активизировала наступательніе действия в районе Купянска и даже добивается незначительных тактических успехов. Впрочем, информация об «успехах» пока исходит только от российских источников и не подтверждена фото и видео с геолокацией.

Генштаб ВСУ и Министерство обороны Украины сообщают о переброске подкреплений — людей и техники — оккупантами на восточный фронт.

«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщили, что российские силы продолжают перебрасывать подкрепления на Бахмутское направление и концентрируют свои основные силы на Купянском направлении из-за наступления украинских войск в районе Бахмута. По оценке, российские силы стремятся стянуть украинские резервы в район Купянска и отвести от критических районов театра военных действий, где украинские силы ведут контрнаступательные операции», — процитировали в Институте изучения войны официальную позицию военного командования Украины.

И командование ВСУ, и украинские военные обозреватели не раз сообщали, что на Купянском направлении враг сконцентрировал боеспособные части регулярной армии и большое количество техники. Однако в ISW невысоко оценивают качество этого войска.

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«ISW по-прежнему считает, российские силы вряд ли предпримут тактически значимое продвижение или прорыв в оперативном отношении между северо-восточными районами Харьковской и Луганской областей отчасти из-за низкого качества российских сил, дислоцированных в этом районе. Российские и украинские источники сообщают, что в районе Купянска действуют части 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) и каторжные формирования «Штурм-. Ранее ISW подсчитал, что элементы 1-й гвардейской танковой армии сильно деградировали, а подразделения «Штурм- страдают от плохого морального духа и дисциплины», — пояснили свои выводы аналитики Института изучения войны.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 13:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны (ISW), в отличие от многих украинских военных обозревателей, считают, что собранные на Купянском направлении регулярные войска оккупантов сильно деградировали".