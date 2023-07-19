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На Купянском направлении враг хочет рассечь силы ВСУ на левом берегу Оскола

Происшествия 08:38   19.07.2023
Оксана Якушко
На Купянском направлении враг хочет рассечь силы ВСУ на левом берегу Оскола

На Купянском направлении противник наращивает размах и темпы своего наступления, сообщает военный обозреватель Константин Машовец.

Очевидно, россияне стремятся создать удобные для себя предпосылки для продолжения своей активизации на этом направлении. В частности:

— В полосе ответственности 7-го мотострелкового полка (мсп) и 27-й отдельной мотострелецкой бригады (омсбр) противник вел в бой дополнительно подраздел 1431-го мсп ТРВ, а также батальон БАРС-5 с целью наращивания своих усилий. В результате чего противнику удалось обойти с.Новоселевское как с севера, так и с юга и теперь ВСУ удерживают исключительно западную часть села. Противник продолжает свои атаки по направлению на с.Берестово и южнее с.Новоселевское в сторону с.Стельмаховка.

 

— на участке южнее этого отрезка, активизировались передовые подразделения 4-й «Кантемировской» танковой дивизии (тд) 1-й гв.танковой армии (гв. ТА). В частности, подразделения 423-го мсп этой дивизии, при поддержке подразделений двух отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 2-й общевойсковой армии (ОВА) Центрального военного округа (ЦВО) — 15-й и 30-й омсбр, атаковали передовые подразделения ВСУ по дирекции с.Кармазановка — с.Дружелюбовка, пытаясь отбросить украинские передовые подразделения за Островские ставки.

 

— Кроме этого, стоит отметить, что в районе с.Милуватка, командование войск противника развернуло тактическую группировку, которая, скорее всего, должна усилить первый эшелон войск (423-й мсп, 15-я омсбр и 30-я омсбр) в случае, если им удастся достичь какого-нибудь весомого успеха. В частности, в его состав вошли 752-й мсп (из состава 3-й мсд), 24-я отдельная бригада специального назначения (обр СпН), примерно из двух сводных тактических отрядов (в каждый батальон) и батальон БАРС-9.

 

Становится понятно, что противник, действуя в общем направлении на Боровую и Кругляковку стремится, если не рассечь группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол, то по крайней мере, создать рубеж прикрытия с юга для ударной группировки 1-й гв. ТА, развернутой по направлению Сватово — Купянск.

 

Кстати, как я и предполагал, одновременно с активизацией северо-западнее города Сватово, подразделы 6-й ОВА севернее города Купянск также активизировались, в частности левофланговые подразделения 138-й омсбр противника атаковали передовые позиции подразделений ВСУ западнее села Синьковка вдоль р.Оскол.

Читайте также: Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник наращивает размах и темпы своего наступления, сообщает военный обозреватель Константин Машовец.".