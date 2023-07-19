Live
  • Середа 19.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.15
    • 🟢

На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу

Події 08:38   19.07.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу

На Куп’янському напрямку противник нарощує розмах та темпи свого наступу, повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець.

Вочевидь, росіяни прагнуть створити зручні передумови для продовження своєї активізації цьому напрямку. Зокрема:

– У смузі відповідальності 7-го мотострілецького полку (мсп) та 27-ї окремої мотострлецької бригади (омсбр) противник вів у бій додатково пдроздли 1431-го мсп ТрВ, а також батальйон БАРС-5 з метою нарощування своїх зусиль. Внаслідок чого противнику вдалося обійти село Новоселівське як з півночі, так із півдня і тепер ЗСУ утримують виключно західну частину села. Противник продовжує свої атаки по напрямку на село Берестове та південніше села Новоселівське у бік села Стельмахівка…

– На ділянці південніше цього відрізку активізувалися передові підрозділи 4-ї “Кантемировской” танкової дивізії (тд) 1-ї гв.танкової армії (гв. ТА). Зокрема, підрозділи 423-го мсп цієї дивізії, при підтримці підрозділів 2-х окремих мотострілецьких бригад (омсбр) 2-ї загальновійськової армії (ЗВА) Центрального воєнного округу (ЦВО) – 15-ї та 30-ї омсбр, атакували передові підрозділи ЗСУ по дирекції села Кармазанівка – села Дружелюбівка, намагаючись відкинути українськи передові підрозділи за Островські ставки…

– в районі села Мілуватка командування вйськ противника розгорнуло тактичне угрупування, яке, скоріше за все, має підсилити перший ешелон військ (423-й мсп, 15-а омсбр та 30-а омсбр) у випадку, якщо їм вдасться досягнути якогось вагомого успіху. Зокрема, до його складу увійшли 752-й мсп (зі складу 3-ї мсд), 24-а окрема бригада спеціального призначення (обр СпП), приблизно до 2-х зведених тактичних загонів (до батальйону кожний) й батальйон БАРС-9…

Противник, діючи у загальному напрямку на селище Борова та села Кругляківка прагне, якщо не розсікти угрупування ЗСУ на лівому березі р.Оскіл, то принаймні, створити рубіж прикриття з півдня для ударного угрпування 1-ї гв.ТА, розгорнутого по напрямку Сватово – Куп’янськ…

До речі, як я й предбачав, одночасно із активізацією північно-західніше міста Сватове, підроздли 6-ї ЗВА пвнічнше міста Куп’янськ також активізувались, зокрема лівофлангові підрозділи 138-ї омсбр противника атакували передові позицї підрозділів ЗСУ західніше села Синьківка, вздовж ріки Оскіл.

Читайте також: Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу
На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу
19.07.2023
Тричі обстріляли Куп’янськ минулої ночі росіяни – Синєгубов
Тричі обстріляли Куп’янськ минулої ночі росіяни – Синєгубов
19.07.2023
Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині
Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині
19.07.2023
Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова працівники поліції
Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова працівники поліції
19.07.2023
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Володимиру Висоцькому в Харкові
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Володимиру Висоцькому в Харкові
18.07.2023
Терехов: Під час атаки на Харків у неділю сили ППО збили дві ворожі ракети
Терехов: Під час атаки на Харків у неділю сили ППО збили дві ворожі ракети
18.07.2023

Новини за темою:

09:08
Вибухи чутимуть сьогодні мешканці на Харківщині
08:38
На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу
07:29
Авіаційний удар в районі Кислівки завдали росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
19:37
Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний – Маляр
17:41
З гелікоптерів росіяни вдарили по станції на Харківщині

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку противник нарощує розмах та темпи свого наступу, повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець.".