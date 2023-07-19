На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу
На Куп’янському напрямку противник нарощує розмах та темпи свого наступу, повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець.
Вочевидь, росіяни прагнуть створити зручні передумови для продовження своєї активізації цьому напрямку. Зокрема:
– У смузі відповідальності 7-го мотострілецького полку (мсп) та 27-ї окремої мотострлецької бригади (омсбр) противник вів у бій додатково пдроздли 1431-го мсп ТрВ, а також батальйон БАРС-5 з метою нарощування своїх зусиль. Внаслідок чого противнику вдалося обійти село Новоселівське як з півночі, так із півдня і тепер ЗСУ утримують виключно західну частину села. Противник продовжує свої атаки по напрямку на село Берестове та південніше села Новоселівське у бік села Стельмахівка…
– На ділянці південніше цього відрізку активізувалися передові підрозділи 4-ї “Кантемировской” танкової дивізії (тд) 1-ї гв.танкової армії (гв. ТА). Зокрема, підрозділи 423-го мсп цієї дивізії, при підтримці підрозділів 2-х окремих мотострілецьких бригад (омсбр) 2-ї загальновійськової армії (ЗВА) Центрального воєнного округу (ЦВО) – 15-ї та 30-ї омсбр, атакували передові підрозділи ЗСУ по дирекції села Кармазанівка – села Дружелюбівка, намагаючись відкинути українськи передові підрозділи за Островські ставки…
– в районі села Мілуватка командування вйськ противника розгорнуло тактичне угрупування, яке, скоріше за все, має підсилити перший ешелон військ (423-й мсп, 15-а омсбр та 30-а омсбр) у випадку, якщо їм вдасться досягнути якогось вагомого успіху. Зокрема, до його складу увійшли 752-й мсп (зі складу 3-ї мсд), 24-а окрема бригада спеціального призначення (обр СпП), приблизно до 2-х зведених тактичних загонів (до батальйону кожний) й батальйон БАРС-9…
Противник, діючи у загальному напрямку на селище Борова та села Кругляківка прагне, якщо не розсікти угрупування ЗСУ на лівому березі р.Оскіл, то принаймні, створити рубіж прикриття з півдня для ударного угрпування 1-ї гв.ТА, розгорнутого по напрямку Сватово – Куп’янськ…
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку противник нарощує розмах та темпи свого наступу, повідомляє військовий оглядач Костянтин Машовець.".