На Куп’янському напрямку ворог хоче розсікти сили ЗСУ на лівому березі Осколу

– У смузі відповідальності 7-го мотострілецького полку (мсп) та 27-ї окремої мотострлецької бригади (омсбр) противник вів у бій додатково пдроздли 1431-го мсп ТрВ, а також батальйон БАРС-5 з метою нарощування своїх зусиль. Внаслідок чого противнику вдалося обійти село Новоселівське як з півночі, так із півдня і тепер ЗСУ утримують виключно західну частину села. Противник продовжує свої атаки по напрямку на село Берестове та південніше села Новоселівське у бік села Стельмахівка…