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ISW: сили РФ навряд чи підуть у прорив на кордоні Харківщини та Луганщини

Події 13:24   19.07.2023
Оксана Горун
ISW: сили РФ навряд чи підуть у прорив на кордоні Харківщини та Луганщини

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на відміну багатьох українських військових оглядачів, вважають, що зібрані на Куп’янському напрямку регулярні війська окупантів сильно деградували.

При цьому в ISW зазначають: армія РФ справді активізувала наступальні дії в районі Куп’янська і навіть досягає незначних тактичних успіхів. Втім, інформація про “успіхи” поки що виходить тільки від російських джерел і не підтверджена фото та відео з геолокацією.

Генштаб ЗСУ та Міністерство оборони України повідомляють про перекидання підкріплень – людей та техніки – окупантами на східний фронт.

“Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр і командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомили, що російські сили продовжують перекидати підкріплення на Бахмутський напрямок і концентрують свої основні сили на Куп’янському напрямку через наступ українських військ у районі Бахмута. За оцінкою, російські сили прагнуть стягнути українські резерви в район Куп’янська та відвести від критичних районів театру військових дій, де українські сили ведуть контрнаступальні операції”, – процитували в Інституті вивчення війни офіційну позицію військового командування України.

І командування ЗСУ, і українські військові оглядачі неодноразово повідомляли, що на Куп’янському напрямку ворог сконцентрував боєздатні частини регулярної армії та велику кількість техніки. Однак в ISW невисоко оцінюють якість цього війська.

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“ISW, як і раніше, вважає, що російські сили навряд чи зроблять тактично значуще просування або прорив в оперативному відношенні між північно-східними районами Харківської та Луганської областей частково через низьку якість російських сил, дислокованих у цьому районі. Російські та українські джерела повідомляють, що в районі Куп’янська діють частини 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) і каторжні формування “Штурм- Z”. Раніше ISW підрахував, що елементи 1-ї гвардійської танкової армії сильно деградували, а підрозділи “Штурм- Z” страждають від поганого морального духу та дисципліни”, – пояснили свої висновки аналітики Інституту вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 13:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на відміну багатьох українських військових оглядачів, вважають, що зібрані на Куп’янському напрямку регулярні війська окупантів сильно деградували".