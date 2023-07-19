Обстрел Купянщины: прокуратура показала последствия (фото)

18 июля оккупанты обстреляли поселок Двуречная на Харьковщина, в результате удара пострадали двое людей. Кроме этого враг вчера вечером и сегодня утром из артиллерии и РСЗО обстрелял Купянск.

Фото последствий обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, в результате обстрела Двуречной ранения получили 72-летний мужчина и 68-летняя женщина.

А в результате вражеского удара по Купянску повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).