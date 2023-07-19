Обстрел Купянщины: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
18 июля оккупанты обстреляли поселок Двуречная на Харьковщина, в результате удара пострадали двое людей. Кроме этого враг вчера вечером и сегодня утром из артиллерии и РСЗО обстрелял Купянск.
Фото последствий обстрелов опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, в результате обстрела Двуречной ранения получили 72-летний мужчина и 68-летняя женщина.
А в результате вражеского удара по Купянску повреждены жилые дома.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июля оккупанты обстреляли поселок Двуречная на Харьковщина, в результате удара пострадали двое людей. Кроме этого враг вчера вечером и сегодня утром из артиллерии и РСЗО обстрелял Купянск.".