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Трижды обстреляли Купянск россияне минувшей ночью – Синегубов

Происшествия 09:23   19.07.2023
Оксана Якушко
Трижды обстреляли Купянск россияне минувшей ночью – Синегубов

Россияне повредили в Купянске 5 частных домов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Прошлой ночью и поздно вечером враг по меньшей мере трижды обстрелял город Купянск. Повреждены по меньшей мере 5 частных домов, 1 здание полностью уничтожено. Предварительно, без пострадавших», — сообщил Синегубов.

В результате обстрела села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено помещение сельхозпредприятия.

В селе Степное Изюмского района повреждена электросеть.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 09:23;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне повредили в Купянске 5 частных домов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".