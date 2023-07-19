Трижды обстреляли Купянск россияне минувшей ночью – Синегубов
Россияне повредили в Купянске 5 частных домов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Прошлой ночью и поздно вечером враг по меньшей мере трижды обстрелял город Купянск. Повреждены по меньшей мере 5 частных домов, 1 здание полностью уничтожено. Предварительно, без пострадавших», — сообщил Синегубов.
В результате обстрела села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено помещение сельхозпредприятия.
В селе Степное Изюмского района повреждена электросеть.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 09:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне повредили в Купянске 5 частных домов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".