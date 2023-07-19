Трижды обстреляли Купянск россияне минувшей ночью – Синегубов

Россияне повредили в Купянске 5 частных домов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Прошлой ночью и поздно вечером враг по меньшей мере трижды обстрелял город Купянск. Повреждены по меньшей мере 5 частных домов, 1 здание полностью уничтожено. Предварительно, без пострадавших», — сообщил Синегубов.

В результате обстрела села Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено помещение сельхозпредприятия.

В селе Степное Изюмского района повреждена электросеть.