Тричі обстріляли Куп’янськ минулої ночі росіяни – Синєгубов
Росіяни пошкодили у Куп’янську 5 приватних будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Минулої ночі та пізно ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 1 будинок повністю знищено. Попередньо, без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.
Внаслідок обстрілу села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.
У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 09:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни пошкодили у Куп’янську 5 приватних будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".