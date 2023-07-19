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Тричі обстріляли Куп’янськ минулої ночі росіяни – Синєгубов

Події 09:23   19.07.2023
Оксана Якушко
Тричі обстріляли Куп’янськ минулої ночі росіяни – Синєгубов

Росіяни пошкодили у Куп’янську 5 приватних будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Минулої ночі та пізно ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 1 будинок повністю знищено. Попередньо, без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Внаслідок обстрілу села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.

Читайте також: На Куп’янськ РФ кинула підрозділи, раніше розбиті на Ізюмщині – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 09:23;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни пошкодили у Куп’янську 5 приватних будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".