Обстріл Куп’янщини: прокуратура показала наслідки (фото)

18 липня окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині, внаслідок удару постраждали двоє людей. Крім цього ворог вчора ввечері та сьогодні зранку з артилерії та РСЗВ обстріляв Куп’янськ.

Фото наслідків обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу Дворічної поранення отримали 72-річний чоловік та 68-річна жінка.

А внаслідок ворожого удару по Куп’янську пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).