Обстріл Куп’янщини: прокуратура показала наслідки (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
18 липня окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині, внаслідок удару постраждали двоє людей. Крім цього ворог вчора ввечері та сьогодні зранку з артилерії та РСЗВ обстріляв Куп’янськ.
Фото наслідків обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу Дворічної поранення отримали 72-річний чоловік та 68-річна жінка.
А внаслідок ворожого удару по Куп’янську пошкоджені житлові будинки.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині, внаслідок удару постраждали двоє людей. Крім цього ворог вчора ввечері та сьогодні зранку з артилерії та РСЗВ обстріляв Куп’янськ.".