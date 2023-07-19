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Обстріл Куп’янщини: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 11:41   19.07.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Куп’янщини: прокуратура показала наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

18 липня окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині, внаслідок удару постраждали двоє людей. Крім цього ворог вчора ввечері та сьогодні зранку з артилерії та РСЗВ обстріляв Куп’янськ.

Фото наслідків обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу Дворічної поранення отримали 72-річний чоловік та 68-річна жінка.

А внаслідок ворожого удару по Куп’янську пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 липня окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині, внаслідок удару постраждали двоє людей. Крім цього ворог вчора ввечері та сьогодні зранку з артилерії та РСЗВ обстріляв Куп’янськ.".