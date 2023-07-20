Часть переселенцев лишат выплат: кого коснется — информация ХОВА

ХОВА опубликовала разъяснение от Минсоцполитики об изменениях в порядке назначения выплат для переселенцев. Без денег от государства оставят тех, кто «хорошо живет».

«11 июля правительство приняло постановление «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Так, переселенцам автоматически продлят выплаты еще на полгода (до конца января 2024-го). Но это коснется не всех.

«Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц в размерах для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн и для других лиц – 2 тыс. грн», — отметили чиновники.

Выплаты не продлят тем, кто находится за границей более 30 дней без обоснованных причин (например, подтвержденной документально командировки, стажировки или лечения). Также платить не будут вернувшимся домой, находящимся в тюрьмах и осужденным за коллаборационизм.

Отдельно в министерстве прописали процесс лишения государственной помощи тех граждан, которые и без нее «неплохо живут».

«С 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. И не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства», — подчеркнули в разъяснении Минсоцполитики.

Чиновники сообщили, как планируют определять тех, кому помощь государства не нужна. Это коснется ВПЛ, которые:

🚗 приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

🏡 приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

🏦 имеют на депозитном банковском счету денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

💰 приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

🏘 имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 квадратных метра на одного члена семьи.

«Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты», — предупредили в информации, распространенной ХОВА.